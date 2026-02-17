РФ проведет неформальную встречу СБ ООН по освещению в СМИ конфликта на Украине

Как сообщили в российской дипмиссии при ООН, 20 февраля по запросу Москвы будет организовано заседание Совета Безопасности по «формуле Аррия». В рамках встречи планируется обсудить освещение конфликта на Украине в СМИ стран Запада и самой Украины.