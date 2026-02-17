Как сообщили в российской дипмиссии при ООН, 20 февраля по запросу Москвы будет организовано заседание Совета Безопасности по «формуле Аррия». В рамках встречи планируется обсудить освещение конфликта на Украине в СМИ стран Запада и самой Украины.
«20 февраля в 10.00 по Нью-Йорку (18.00 по Москве) состоится созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по “формуле Арриа” на тему “Информационное измерение украинского кризиса”», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Москва вынесет на обсуждение вопрос о том, как западные и украинские СМИ формируют необъективную картину конфликта, и предложит подумать над путями возвращения к объективному освещению. Спикерами выступят политолог из Норвегии Гленн Дисен и журналист Андреа Лучиди.
Накануне немецкий журнал Der Spiegel писал, что инициатива Германии использовать более 90 млрд евро из суверенных замороженных российских активов для закупки вооружений у США для Украины провалилась.
При этом французское издание Le Monde отмечало, что блэкаут на Украине говорит о коллапсе энергосистемы страны.