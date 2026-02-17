WSJ: Иран готов передать свой обогащенный уран России для сделки с США

Через Ормузский пролив проходит порядка 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа — его нередко называют ключевой энергетической артерией мира. Иранские власти неоднократно предупреждали, что в случае угрозы могут перекрыть этот маршрут. Подобные заявления звучали, в частности, в 2011 и 2018 годах. В 2025-м, после ударов Израиля, в Тегеране вновь допустили возможность закрытия пролива.