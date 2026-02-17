Макрон и Брижит вновь попали в неловкую ситуацию на выходе из самолета

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит вновь стали объектом обсуждения и насмешек в социальных сетях из-за необычного поведения при выходе из самолета. На инцидент обратил внимание лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, опубликовавший соответствующее видео.
Ситуация произошла во время прибытия Макронов в Индию в рамках трехдневного визита, который продлится с 17 по 19 февраля. На видео, размещенном Филиппо, видно, как при открытии двери самолета президент резко отходит в сторону от своей жены и исчезает в глубине салона. Брижит, выглядя несколько растерянной, сначала смотрит ему вслед, затем задает вопрос члену экипажа.
Спустя некоторое время Эммануэль Макрон возвращается, подставляя локоть своей супруге, после чего пара начинает спускаться по трапу. «Что же там все-таки произошло?!» — задается вопросом Филиппо, добавляя к своему сообщению эмодзи «рука-лицо», символизирующий стыд.
Это не первый случай, когда чета Макронов оказывается в центре внимания из-за странного поведения. В мае прошлого года, во время визита во Вьетнам, на камеру попало, как Брижит неожиданно ударяет мужа по щеке сразу после открытия двери самолета.
Флориан Филиппо — лидер французской правой партии «Патриоты», активно использующий социальные сети для обсуждения политических событий. Визит Макронов в Индию подчеркивает продолжающиеся усилия Франции укрепить международные связи и отношения с другими странами.