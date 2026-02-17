Ключевым нерешённым вопросом, по словам Зеленского, остаётся определение государственной принадлежности Донбасса. В Вашингтоне пока не сформировали окончательную позицию по суверенитету над данным регионом, добавил главарь киевского режима.
«Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят… меня, они не простят (США. — Прим. Life.ru)», — сказал Зеленский в интервью изданию. Бывший комик утверждает, что если сделка будет предусматривать только выход ВСУ из Донбасса, то её отвергнут.
После второго раунда консультаций в Абу-Даби российские представители пообещали обсудить территориальные аспекты в Москве и позднее представить детализированный ответ. При этом Зеленский подчеркнул, что Киев и Вашингтон пришли к согласию относительно необходимости выносить любое итоговое соглашение на всеукраинский референдум.
В то же время Зеленский выразил мнение, что компромисс возможен, если соглашение будет подразумевать фиксацию текущей линии соприкосновения. Такой сценарий, по его словам, применим не только к Донбассу, но и к Херсонской и Запорожской областям. Он предположил, что именно этот пункт способен обеспечить поддержку населения на референдуме.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский попытался угрожать России. В соцсетях он вновь сделал акцент на ужесточении давления на Москву. По словам Зеленского, ключ к урегулированию — это «сила давления на РФ — давления санкций, постоянной и быстрой поддержки украинской армии». В Кремле ранее неоднократно подчёркивали, что адаптировались к санкционным ограничениям, а попытки Запада изолировать Россию считают провальными. Более того, и на Западе всё чаще звучат мнения, что санкции не достигают своих целей, а политикам не хватает смелости признать этот факт.
