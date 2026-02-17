Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский попытался угрожать России. В соцсетях он вновь сделал акцент на ужесточении давления на Москву. По словам Зеленского, ключ к урегулированию — это «сила давления на РФ — давления санкций, постоянной и быстрой поддержки украинской армии». В Кремле ранее неоднократно подчёркивали, что адаптировались к санкционным ограничениям, а попытки Запада изолировать Россию считают провальными. Более того, и на Западе всё чаще звучат мнения, что санкции не достигают своих целей, а политикам не хватает смелости признать этот факт.