США сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил во вторник, что США сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана после переговоров в Женеве на этой неделе.

Источник: Reuters

«Я считаю, что у президента (США Дональда Трампа — ред.) есть множество вариантов (действий в отношении Ирана — ред.). У нас очень мощные вооружённые силы, и президент показал готовность их использовать. У него также выдающаяся дипломатическая команда, и он готов применять её возможности тоже… Все варианты действий остаются открытыми», — заявил Вэнс в интервью Fox News.

