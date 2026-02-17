«Я считаю, что у президента (США Дональда Трампа — ред.) есть множество вариантов (действий в отношении Ирана — ред.). У нас очень мощные вооружённые силы, и президент показал готовность их использовать. У него также выдающаяся дипломатическая команда, и он готов применять её возможности тоже… Все варианты действий остаются открытыми», — заявил Вэнс в интервью Fox News.
США сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана, заявил Вэнс
ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил во вторник, что США сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана после переговоров в Женеве на этой неделе.