Зеленский обиделся на Трампа за призыв к Украине уступить

Владимир Зеленский обиделся на президента США Дональда Трампа из-за призыва пойти на уступки к Украине, а не к России. Свое мнение киевский главарь выразил в интервью Axios.
«Надеюсь, дело лишь в его тактике, а не в принятом решении», — сказал украинский политик.
По мнению Зеленского, этот подход якобы является «несправедливым и односторонним». Он предположил, что Трампу, возможно, легче оказывать давление на Украину.
Напомним, трехсторонние переговоры по Украине в Женеве завершились спустя шесть часов интенсивных обсуждений. Согласно плану, контакты между сторонами продолжатся и завтра. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что не следует ожидать быстрых результатов от диалога.
Ранее источник KP.RU сообщил, что российская делегация на трехсторонних переговорах в Женеве не планирует делать официальных заявлений по итогам первого дня встреч с представителями США и Украины.