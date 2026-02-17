Ричмонд
Зеленский обиделся на Трампа за призыв к Украине уступить

Зеленский утверждает, что подход Трампа к Украине якобы несправедливый.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский обиделся на президента США Дональда Трампа из-за призыва пойти на уступки к Украине, а не к России. Свое мнение киевский главарь выразил в интервью Axios.

«Надеюсь, дело лишь в его тактике, а не в принятом решении», — сказал украинский политик.

По мнению Зеленского, этот подход якобы является «несправедливым и односторонним». Он предположил, что Трампу, возможно, легче оказывать давление на Украину.

Напомним, трехсторонние переговоры по Украине в Женеве завершились спустя шесть часов интенсивных обсуждений. Согласно плану, контакты между сторонами продолжатся и завтра. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что не следует ожидать быстрых результатов от диалога.

Ранее источник KP.RU сообщил, что российская делегация на трехсторонних переговорах в Женеве не планирует делать официальных заявлений по итогам первого дня встреч с представителями США и Украины.

