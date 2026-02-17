Трамп продлил на год распоряжение о задержании следующих на Кубу судов

Глава США Дональд Трамп продлил на один год действие своего распоряжения, предоставляющего право силовым структурам США останавливать и проводить инспекцию как национальных, так и зарубежных кораблей, следующих к берегам Кубы. Данное решение, закрепленное официальным уведомлением, было обнародовано в Федеральном реестре — основном издании для публикации правительственных актов США.
В качестве основания для продления указано, что власти Кубы не дали обязательств воздерживаться от применения несоразмерной силы против американских морских и воздушных судов, которые могут находиться в районе северного кубинского побережья в связи с памятными событиями или мирными демонстрациями.
Администрация США полагает, что массовый отток населения с Кубы несет угрозу безопасности страны, так как может дестабилизировать существующий баланс в международных отношениях Вашингтона. В связи с этим президент подтвердил продление «режима чрезвычайного положения в отношении Кубы и специальных полномочий, разрешающих задержание судов, направляющихся в эту страну».
Ранее Дональд Трамп назвал Кубу несостоявшейся страной.