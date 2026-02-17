Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цеков заявил, что правнучка Хрущёва пытается оправдать передачу Крыма Киеву

Высказывания Нины Хрущёвой о статусе Крыма получили оценку крымских властей. Вице-спикер парламента региона Сергей Цеков высказался об этом в интервью Daily Storm.

В центре обсуждения оказалось интервью правнучки Никиты Хрущёва журналистке, включённой Минюстом в реестр иностранных агентов. В беседе она назвала решение 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР «менеджерским ходом» и заявила, что таким образом Хрущёв якобы «усилил русское начало на территории Украины».

Цеков заявил, что Нина Хрущёва стремится оправдать действия своего предка. По его словам, передача полуострова не привела к сближению Украины с Россией. Он подчеркнул, что Крым стал источником противоречий, а напряжённость накапливалась на протяжении всего периода нахождения региона в составе Украины. Политик добавил, что к 2014 году конфликт достиг критической точки и в дальнейшем привёл к событиям 2022 года.

Ранее сенатор Владимир Джабаров прокомментировал позицию Киева по статусу Крыма и Донбасса. Он заявил, что Украина признаёт российский суверенитет над регионами после смены власти. Джабаров также указал, что Россия опирается на волеизъявление жителей Крыма и Донбасса. Он отметил, что действующие власти Украины не готовы к переговорам. Кроме того, сенатор заявил, что Беловежские соглашения 1991 года не имели конституционных оснований, поэтому «можно вообще не признать существование Украины».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.