Цеков заявил, что Нина Хрущёва стремится оправдать действия своего предка. По его словам, передача полуострова не привела к сближению Украины с Россией. Он подчеркнул, что Крым стал источником противоречий, а напряжённость накапливалась на протяжении всего периода нахождения региона в составе Украины. Политик добавил, что к 2014 году конфликт достиг критической точки и в дальнейшем привёл к событиям 2022 года.