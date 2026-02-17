Парламент Перу вынес вотум недоверия президенту

Законодательное собрание Перу поддержало инициативу о выражении вотума недоверия главе государства Хосе Хери с целью его отстранения от власти. Заседание транслировалось на официальном YouTube-канале Конгресса.
«Были одобрены предложения о вынесении вотума недоверия председателю Конгресса, исполняющему обязанности президента республики, Хосе Хери», — огласил итоги голосования временный председатель парламента Фернандо Роспильоси.
Требования об отставке связаны с проведением им встреч с бизнесменами из Китая, не внесённых в официальный рабочий график перуанского лидера.
Хери является восьмым по счёту президентом Перу за минувшие 10 лет. Очередные выборы главы государства назначены на 12 апреля.
Ранее депутаты французского парламента отклонили седьмую по счёту попытку вынести вотум недоверия кабинету премьер-министра Себастьяна Лекорню. На этот раз за отставку правительства высказались 267 парламентариев. Для одобрения резолюции требовалось получить 289 голосов из 577 возможных.