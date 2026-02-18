Ричмонд
Вэнс: Европа вредит сама себе, саботируя свои интересы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявид, что Европа вредит сама себе, саботируя свои интересы.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявид, что Европа вредит сама себе, саботируя свои интересы.

«Проблема, с которой мы сталкиваемся в отношениях с Европой, не в том, что нам не нравится Европа, хотя вы и слышите это из европейской прессы. Дело не в том, что мы не уважаем наших союзников. Дело в том, что они делают многое, чтобы саботировать себя», — сказал Вэнс в интервью Fox News.

По его словам, Вашингтон хочет, что США и Европа были «союзниками в полном смысле этого слова».

Ранее глава Госдепа Марко Рубио объяснил разногласия с Европой обеспокоенностью США её будущим.

Российский сенатор Алексей Пушков заявлял о «холодной войне» между президентом США Дональдом Трампом и Европой.

