Глейхенгауз — о четверных Петросян: из-за того, что «надо», мы не будем заниматься сумасшествием

Хореограф Даниил Глейхенгауз признался, что его подопечной Аделии Петросян желательно исполнять элементы ультра-си в произвольной программе на Олимпиаде.
«Если мы хотим подниматься — а нам с этими баллами в любом случае надо подниматься в таблице, — желательно сделать два тулупа (четверных). Но мы будем смотреть на её состояние: может, пойдём и в один. Из-за того, что “надо”, мы не будем заниматься сумасшествием», — сказал Глейхенгауз в эфире Okko.
В короткой программе Петросян сделала двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп.
За выступление фигуристка получила 72,89 балла.
Произвольные программы девушки представят 19 февраля.
Ранее Глейхенгауз поделился эмоциями от нахождения на Олимпийских играх в Италии.