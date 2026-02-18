Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глейхенгауз — о четверных Петросян: из-за того, что «надо», мы не будем заниматься сумасшествием

Хореограф Даниил Глейхенгауз признался, что его подопечной Аделии Петросян желательно исполнять элементы ультра-си в произвольной программе на Олимпиаде.

Хореограф Даниил Глейхенгауз признался, что его подопечной Аделии Петросян желательно исполнять элементы ультра-си в произвольной программе на Олимпиаде.

«Если мы хотим подниматься — а нам с этими баллами в любом случае надо подниматься в таблице, — желательно сделать два тулупа (четверных). Но мы будем смотреть на её состояние: может, пойдём и в один. Из-за того, что “надо”, мы не будем заниматься сумасшествием», — сказал Глейхенгауз в эфире Okko.

В короткой программе Петросян сделала двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп.

За выступление фигуристка получила 72,89 балла.

Произвольные программы девушки представят 19 февраля.

Ранее Глейхенгауз поделился эмоциями от нахождения на Олимпийских играх в Италии.