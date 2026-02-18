Глейхенгауз — о четверных Петросян: из-за того, что «надо», мы не будем заниматься сумасшествием

«Если мы хотим подниматься — а нам с этими баллами в любом случае надо подниматься в таблице, — желательно сделать два тулупа (четверных). Но мы будем смотреть на её состояние: может, пойдём и в один. Из-за того, что “надо”, мы не будем заниматься сумасшествием», — сказал Глейхенгауз в эфире Okko.