Ягудин — о короткой программе Петросян: Аделия создала себе платформу для рывка

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде.

«Очень хороший, уверенный прокат. Но всё будет решать произвольная, а платформа для рывка создана исполнением её короткой», — приводит слова Ягудина ТАСС.

В короткой программе Петросян сделала двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп.

За выступление фигуристка получила 72,89 балла.

Ранее сообщалось, что Петросян удерживает лидерство в короткой программе после третьей разминки на ОИ.