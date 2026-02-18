Обновление общественного транспорта и состояние дорог: что обсудил Госсовет России

Заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Эффективная транспортная система» прошло 17 февраля. Его итоги прокомментировал секретарь комиссии Алексей Дюмин.
На заседании основное внимание уделено обновлению общественного транспорта, в рамках выполнения указа президента. Российский лидер Владимир Путин поставил задачу к 2030 году обновить не менее 85% парка общественного транспорта в соответствии с нормативами по сроку эксплуатации.
Дюмин подчеркнул необходимость учитывать производственные мощности предприятий для обеспечения своевременных поставок транспорта. Он отметил важность проработки дополнительных мер федеральной поддержки.
«Эффективная транспортная система — это не только новые автобусы, троллейбусы и трамваи, но и связанность населенных пунктов, транспортная доступность социальных объектов. Значимую роль играет состояние самой дорожной инфраструктуры», — сказал секретарь комиссии Госсовета РФ.
Дюмин добавил, что качество дорожной инфраструктуры и подъездные пути к социальным объектам должны быть приоритетом при планировании строительства и ремонта дорог.