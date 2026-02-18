Обновление общественного транспорта и состояние дорог: что обсудил Госсовет России

На заседании основное внимание уделено обновлению общественного транспорта, в рамках выполнения указа президента. Российский лидер Владимир Путин поставил задачу к 2030 году обновить не менее 85% парка общественного транспорта в соответствии с нормативами по сроку эксплуатации.