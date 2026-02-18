Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обновление общественного транспорта и состояние дорог: что обсудил Госсовет России

Дюмин заявил о важности комплексного подхода к обновлению транспорта.

Заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Эффективная транспортная система» прошло 17 февраля. Его итоги прокомментировал секретарь комиссии Алексей Дюмин.

На заседании основное внимание уделено обновлению общественного транспорта, в рамках выполнения указа президента. Российский лидер Владимир Путин поставил задачу к 2030 году обновить не менее 85% парка общественного транспорта в соответствии с нормативами по сроку эксплуатации.

Дюмин подчеркнул необходимость учитывать производственные мощности предприятий для обеспечения своевременных поставок транспорта. Он отметил важность проработки дополнительных мер федеральной поддержки.

«Эффективная транспортная система — это не только новые автобусы, троллейбусы и трамваи, но и связанность населенных пунктов, транспортная доступность социальных объектов. Значимую роль играет состояние самой дорожной инфраструктуры», — сказал секретарь комиссии Госсовета РФ.

Дюмин добавил, что качество дорожной инфраструктуры и подъездные пути к социальным объектам должны быть приоритетом при планировании строительства и ремонта дорог.

Узнать больше по теме
Алексей Дюмин: биография, карьера и личная жизнь секретаря Госсовета России
Одним из наиболее влиятельных лиц в окружении президента России Владимира Путина называют секретаря Государственного совета РФ и помощника главы государства Алексея Дюмина. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше