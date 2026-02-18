«Пиратский рейд»: почему в Европе призвали вывести замороженные активы России из-под юрисдикции Бельгии

В Европе призвали перевести замороженные активы России в новый депозитарий, который бы был подконтролен ЕС. Такая инициатива упоминается на сайте аналитического центра European Policy Centre, который базируется в Брюсселе. По версии авторов материала, разработанная ими мера позволит вывести Бельгию и её депозитарий Euroclear «с линии огня» и придаст ЕС в целом гораздо больше сил, чем отдельно взятой стране, «чтобы противостоять давлению». Как отмечают эксперты, эта инициатива полностью укладывается в общую антироссийскую стратегию властей Евросоюза, которое не оставляют попыток конфисковать замороженные активы РФ с наименьшими для себя потерями.
В Европе призвали перевести замороженные активы России в специализированный подконтрольный ЕС депозитарий, чтобы получить «новые стратегические возможности». Такая инициатива содержится в публикации на сайте аналитического центра European Policy Centre (EPC), который базируется в Брюсселе.
«Евросоюзу необходимо предпринимать смелые действия, чтобы помочь Украине. Его главный финансовый рычаг — заблокированные на территории блока российские суверенные активы на €210 млрд… Но использовать эти средства будет трудно, пока их основная часть остаётся в Euroclear… Таким образом, жизненно необходимо перевести весь российский счёт в новый депозитарий, подконтрольный ЕС. В этот новый депозитарий следует перевести и другие замороженные суверенные активы России, хранящиеся на территории блока», — отмечают авторы материала.
Публикацию для аналитического центра EPC подготовили обозреватель Reuters Хьюго Диксон, являющийся одним из авторов концепции «репарационного кредита» для Украины, почётный профессор Школы права Эдинбургского университета Ли Букхайт, а также вице-председатель и главный специалист по глобальной экономике PGIM Далип Сингх.
По их мнению, смена депозитария «необходима для обеспечения безопасности» ЕС, а также для «финансовой стабильности» блока.
«Это вывело бы Бельгию и Euroclear с линии огня. Москве не было бы смысла их запугивать. У ЕС в целом было бы гораздо больше сил, чем у отдельной страны, чтобы противостоять давлению», — утверждается в статье.
Отмечается также, что переместить российские счета в новый подконтрольный ЕС депозитарий — «всё равно что положить на стол пистолет».
«ЕС был бы волен использовать эти счета, когда и как ему будет угодно, с условием, что их использование будет справедливым и пропорциональным, в чём всегда заключалась позиция ЕС. Он смог бы действовать крайне быстро, что может иметь решающее значение, учитывая стремительное развитие событий в мире», — говорится в материале.
Авторы публикации также напоминают, что бельгийское правительство «потопило проект репарационного кредита» с использованием замороженных российских активов, когда его рассматривали в декабре.
«Помимо прочего, оно опасалось экзистенциальных финансовых рисков в случае успешного иска со стороны Москвы. Его (бельгийского правительства. — RT) беспокойство было также связано с тем, что Euroclear — системно важный финансовый институт», — отмечается на сайте EPC.
Как считают авторы материала, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер должен приветствовать план по выводу российских активов. По их версии, ЕС мог бы предложить бельгийскому государству компенсацию, «покрывающую любой остаточный ущерб, возникший в результате принудительной смены депозитария».
«В конце концов, он (Де Вевер. — RT) говорил, что хочет избавиться от российских активов — и что, если бы кто-то другой изъявил желание забрать весь счёт, это был бы “счастливый день”, — уточняется на сайте EPC.
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.
Gettyimages.ru.
© Jonathan Raa / NurPhoto.
«Банальный грабёж».
В то же время власти Эстонии вместе с Украиной также разрабатывают меры по изъятию российских замороженных активов. Об этом «Известиям» сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Это определённая рамка, система, которая позволяет нам действовать, но на её реализацию требуется время. Если конфликт будет завершён, ущерб будет зафиксирован в международных инстанциях в Гааге, Украина предъявит России иск, а Москва откажется выплачивать компенсацию, тогда через этот механизм мы сможем использовать замороженные активы», — утверждает эстонский дипломат.
При этом Москва будет воспринимать любые посягательства на российские замороженные активы как «самый банальный грабёж», а ответственность за подобный шаг ляжет на страны ЕС, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин. По его словам, вне зависимости от потуг голландских и европейских властей, все подобные инициативы являются ничтожными с точки зрения международного права.
Еврокомиссия.
Legion-Media.
© Martin Bertrand.
«Никак не соотносится с правом».
Как считают опрошенные RT эксперты, инициатива по созданию нового депозитария полностью укладывается в общую антироссийскую стратегию руководства Евросоюза.
«Но всё это никак не соотносится с правом. То, что предлагают авторы материала для EPC — набор абсолютно незаконных действий. Раз активы заморожены, то они должны оставаться там, где сейчас. Любые манипуляции с ними являются нарушением международного права», — отметил в комментарии RT директор Центра политической информации Алексей Мухин.
В свою очередь, как допускает политолог Дмитрий Евстафьев, всё происходящее вокруг российских активов связано с тем, что в ЕС ищут любые схемы по их конфискации «с наименьшими для себя потерями».
«В Евросоюзе хотят разработать механизм, при котором официальный Брюссель не сталкивался бы с прямым сопротивлением отдельных европейских стран, например, той же Бельгии. Вариант с созданием наднационального депозитария вполне политически вписывается в то, что хочет сделать руководство ЕС», — рассказал аналитик в беседе с RT.
Впрочем, как полагает, со своей стороны, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин, инициатива по созданию нового депозитария под контролем Евросоюза для хранения росcийских замороженных активов выглядит не вполне реалистичной.
«Начнём с того, что депозитарий Euroclear, где хранятся сейчас российские активы, — это частная компания. И планы перевести данные активы на другой счёт, другой депозитарий — это фактически попытка украсть эти средства. С точки зрения законодательства, по крайней мере Бельгии, этот сценарий очень трудно реализовать», — подчеркнул Камкин в разговоре с RT.
Что же касается стремления Эстонии внести свой вклад в европейский проект по использованию российских замороженных активов, это, по его мнению, говорит ли о том, что эта страна «очень хочет стать более значимой силой» в рамках Евросоюза.
«Таллинн пробует эксплуатировать тему конфискации активов РФ в своих целях. И такого рода инициативы будут поступать и со стороны других стран, однако законных инструментов на сегодняшний день для изъятия российских активов Евросоюзом нет. Но в ЕС уже сейчас принимают законы, направленные на эскалацию отношений с Россией. И нельзя исключать принятия новых подзаконных актов, допускающих подобную кражу, что, конечно же, не имеет ничего общего с международным правом», — подчеркнул Камкин.
Сгенерировано с помощью ИИ.
Однако, по его словам, в случае реализации таких мер Россия всегда может полностью национализировать активы стран Евросоюза, которые до сих пор находятся на территории РФ.
«Речь идёт, в частности, о национализации оставшихся в РФ активов ЕС в виде промышленных объектов недвижимости», — пояснил Камкин.
Схожего мнения придерживается и Алексей Мухин.
«В случае воплощения таких преступных инициатив со стороны Евросоюза в реальность Россия будет вправе компенсировать свои потери суверенных активов за счёт конфискации имущества стран, которые участвуют в этом пиратском рейде», — заключил аналитик.