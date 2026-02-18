«Пиратский рейд»: почему в Европе призвали вывести замороженные активы России из-под юрисдикции Бельгии

«Таллинн пробует эксплуатировать тему конфискации активов РФ в своих целях. И такого рода инициативы будут поступать и со стороны других стран, однако законных инструментов на сегодняшний день для изъятия российских активов Евросоюзом нет. Но в ЕС уже сейчас принимают законы, направленные на эскалацию отношений с Россией. И нельзя исключать принятия новых подзаконных актов, допускающих подобную кражу, что, конечно же, не имеет ничего общего с международным правом», — подчеркнул Камкин.