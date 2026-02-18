Конгресс Перу вынес вотум недоверия президенту Хосе Хери

Причиной расследования прокуратуры стали две встречи Хосе Хери с китайским бизнесменом Чжихуа Яном ночью в декабре 2025 года в ресторане в Лиме, сообщает The Guardian. Он живет в Перу уже несколько десятилетий и владеет несколькими магазинами, ресторанами, а также концессией на гидроэлектростанцию. По информации властей, на первой встрече присутствовал еще один предприниматель из Китая — Цзи У Сяодун, который обвиняется в связи с сетью незаконной торговли древесиной. Он и Чжихуа Ян несколько раз посещали президентский дворец, считает прокуратура.