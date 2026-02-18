Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгресс Перу вынес вотум недоверия президенту Хосе Хери

Конгресс Перу вынес вотум недоверия президенту страны Хосе Хери. Причиной этому стали встречи главы государства с китайскими предпринимателями, не внесенные в официальный график. Ранее прокуратура страны начала расследование по подозрению в незаконном покровительстве и злоупотреблении влиянием.

Источник: ТАСС

«Были одобрены предложения о вынесении вотума недоверия председателю Конгресса, исполняющему обязанности президента республики, Хосе Хери», — зачитал итоги голосования исполняющий обязанности спикера Фернандо Роспильоси (трансляция опубликована на YouTube-канале парламента).

Выборы нового председателя парламента, который затем станет временным президентом, назначены на 18 февраля, отмечает South China Morning Post. Следующие всеобщие выборы запланированы на 12 апреля.

Хери вступил в должность президента, будучи председателем парламента, в октябре 2025 года после импичмента предыдущего президента Дины Болуарте. На посту президента он должен был находиться до июля 2026 года.

Причиной расследования прокуратуры стали две встречи Хосе Хери с китайским бизнесменом Чжихуа Яном ночью в декабре 2025 года в ресторане в Лиме, сообщает The Guardian. Он живет в Перу уже несколько десятилетий и владеет несколькими магазинами, ресторанами, а также концессией на гидроэлектростанцию. По информации властей, на первой встрече присутствовал еще один предприниматель из Китая — Цзи У Сяодун, который обвиняется в связи с сетью незаконной торговли древесиной. Он и Чжихуа Ян несколько раз посещали президентский дворец, считает прокуратура.