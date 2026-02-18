Аэропорт Волгограда временно не обслуживает рейсы

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Об этом сообщили в Росавиации.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над регионами страны.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше