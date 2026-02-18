Ричмонд
Аэропорт Волгограда временно не обслуживает рейсы

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

Об этом сообщили в Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над регионами страны.

