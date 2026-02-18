Ричмонд
Петросян сместили с первого места в короткой программе на ОИ по итогам предпоследней разминки

Российская фигуристка Аделия Петросян занимает второе место в короткой программе после четвёртой разминки на Олимпиаде.

В прокате она сделала двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп. За выступление фигуристка получила 72,89 балла.

Лидером стала японка Ами Накаи, которая в короткой успешно приземлила тройной аксель. Её результат — 78,71.

На третьем месте бельгийская спортсменка Луна Хендрикс (70,93).

Ранее Алексей Ягудин высказался о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде.