«Саботируют самих себя»: США обвинили Европу в слабости

Вэнс: Европейские страны саботируют собственные интересы.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны наносят ущерб собственным интересам, саботируя их. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Проблема, которая у нас есть с Европой, заключается не в том, что мы не любим Европу, хотя вы и слышите это от европейской прессы. Дело не в том, что мы не уважаем наших союзников. Дело в том, что они делают много вещей, чтобы саботировать самих себя», — сказал политик.

Вэнс добавил, что хотел бы видеть от европейских стран больше усилий по защите своих границ для сохранения «цивилизационной целостности». Он отметил, что некоторые шаги в этом направлении уже предпринимаются, но ЕС нужно действовать более решительно.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему нынешние политические элиты Евросоюза испытывают неприязнь к лидеру США Дональду Трампу. По его словам, экс-глава Америки Джо Байден гораздо больше устраивал правящую верхушку Европы из-за общих взглядов. Он добавил, что Трамп имеет совершенно другие моральные ориентиры.

