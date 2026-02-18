В материале отмечается, что нынешняя европейская повестка лишь подтверждает слова Путина о необходимости «стратегической автономии» и уменьшения зависимости от США. В качестве примера издание приводит заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европе необходимо стать менее зависимой от Соединенных Штатов в вопросах безопасности.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на Мюнхенской конференции, также заявил, что Европа должна «взять на себя основную ответственность за собственную оборону» и отказаться от чрезмерной зависимости от США.
Выступление Путина на Мюнхенской конференции состоялось 10 февраля 2007 года. Тогда российский лидер раскритиковал однополярный мир с США в роли гегемона, осудил незаконное применение Западом военной силы против неугодных стран и расширение НАТО на Восток, а также подчеркнул роль России в мире.
Председатель Государственной думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее в своей колонке для ТАСС подчеркнул, что авторитет Мюнхенской конференции по безопасности начал деградировать еще в 2007 году, когда участники не прислушались к словам Путина.