Advance: прогнозы Путина на Мюнхенской конференции во многом сбылись

БЕЛГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Многие геополитические прогнозы, сделанные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, сбылись. Об этом пишет хорватское издание Advance.

Источник: РИА "Новости"

Как указывает издание, слова Путина об усилении БРИКС и расколе Запада стали реальностью. Президент тогда также указал на опасность установления однополярного мира и раскритиковал возможность расширения НАТО в Восточной Европе.

В материале отмечается, что нынешняя европейская повестка лишь подтверждает слова Путина о необходимости «стратегической автономии» и уменьшения зависимости от США. В качестве примера издание приводит заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европе необходимо стать менее зависимой от Соединенных Штатов в вопросах безопасности.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на Мюнхенской конференции, также заявил, что Европа должна «взять на себя основную ответственность за собственную оборону» и отказаться от чрезмерной зависимости от США.

Выступление Путина на Мюнхенской конференции состоялось 10 февраля 2007 года. Тогда российский лидер раскритиковал однополярный мир с США в роли гегемона, осудил незаконное применение Западом военной силы против неугодных стран и расширение НАТО на Восток, а также подчеркнул роль России в мире.

Председатель Государственной думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее в своей колонке для ТАСС подчеркнул, что авторитет Мюнхенской конференции по безопасности начал деградировать еще в 2007 году, когда участники не прислушались к словам Путина.

