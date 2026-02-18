В материале отмечается, что нынешняя европейская повестка лишь подтверждает слова Путина о необходимости «стратегической автономии» и уменьшения зависимости от США. В качестве примера издание приводит заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европе необходимо стать менее зависимой от Соединенных Штатов в вопросах безопасности.