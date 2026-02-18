«Никто не рад»: Эксперт по языку жестов оценила поведение украинской делегации в Женеве

Напомним, в Женеве прошла серия встреч по урегулированию конфликта. Источники информировали о двусторонних контактах между Россией и США, а также между Россией и Украиной. Кроме того, состоялась совместная встреча в формате РФ — США — Украина. Переговоры длились в течение дня и проходили в нескольких форматах. Стороны обсуждали параметры возможных договорённостей и порядок дальнейшего взаимодействия.