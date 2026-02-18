Зеленский боится, что Трамп уже принял решение в пользу России

Ранее Зеленский заявил о готовности обсуждать вывод украинских подразделений из Донбасса, однако выдвинул встречное условие Москве. Экс-комик настаивает на том, чтобы российская сторона отвела свои войска на эквивалентное расстояние. В то же время Зеленский выразил мнение, что компромисс возможен, если соглашение будет подразумевать фиксацию текущей линии соприкосновения. Такой сценарий, по его словам, применим не только к Донбассу, но и к Херсонской и Запорожской областям. Он предположил, что именно этот пункт способен обеспечить поддержку населения на референдуме.