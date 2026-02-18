Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч «Бенфика» — «Реал» в ЛЧ приостановлен из-за расистских выкриков в адрес Винисиуса

Первый стыковой матч за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» был приостановлен.

Первый стыковой матч за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» был приостановлен.

Причиной стало возможное проявление расизма в адрес игрока «Реала» Винисиуса.

Бразилец забил гол на 50-й минуте и начал праздновать у углового флажка, показывая фанатам «Бенфики» разные жесты. Уже после этого он подошёл к арбитру на поле и сообщил о проявлениях расизма. Футболист ушёл в подтрибунное помещение.

На данный момент счет в матче 1:0 в пользу команды из Мадрида.

Ранее Головин получил красную карточку в матче «Монако» с ПСЖ в Лиге чемпионов.