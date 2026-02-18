Матч «Бенфика» — «Реал» в ЛЧ приостановлен из-за расистских выкриков в адрес Винисиуса

Первый стыковой матч за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» был приостановлен.
Причиной стало возможное проявление расизма в адрес игрока «Реала» Винисиуса.
Бразилец забил гол на 50-й минуте и начал праздновать у углового флажка, показывая фанатам «Бенфики» разные жесты. Уже после этого он подошёл к арбитру на поле и сообщил о проявлениях расизма. Футболист ушёл в подтрибунное помещение.
На данный момент счет в матче 1:0 в пользу команды из Мадрида.
