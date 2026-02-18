Владимир Зеленский заявил, что украинцы якобы не примут соглашение, которое предусматривает вывод ВСУ из Донбасса. Об этом киевский главарь сообщил в интервью Axios.
«На уровне эмоций, люди никогда этого [вывод ВСУ из Донбасса] не простят… Они не простят… меня, они не простят [США]», — сказал украинский политик.
Зеленский утверждает, что Вашингтон и Киев договорились, что любое соглашение будет вынесено на референдум на Украине. При этом он добавил, что если соглашение будет касаться исключительно вывода ВСУ из Донбасса, оно «будет отвергнуто».
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о нежелании Киева завершить конфликт. Он отметил, что Россия предложила Украине вывести войска и прекратить военные действия. Однако украинская сторона отвергла это предложение. Путин добавил, что люди в Донбассе проголосовали за независимость на референдуме и выразили желание не жить в составе Украины.