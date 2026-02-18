Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон проигнорировал жену при выходе из самолёта и оказался в центре скандала

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь оказался в центре скандала из-за своего поведения по отношению к супруге. Во время официального визита в Индию глава государства проигнорировал Брижит Макрон, выходя из самолёта, что вызвало критику в соцсетях.

Источник: Life.ru

Макрон проигнорировал жену при выходе из самолёта и оказался в центре скандала. Видео © X / f_philippot.

Видео инцидента опубликовал в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. На кадрах, снятых в аэропорту, заметно, как президент проходит мимо ожидающей его жены, даже не взглянув в её сторону и при этом зачем-то потирая нос. Брижит пришлось стоять на месте, пока муж не спохватился и не вернулся, чтобы взять её под руку.

«Но что же там, чёрт возьми, произошло?!» — подписал ролик Филиппо, сопроводив его негодующим смайликом.

Ранее Макрон объявил о приглашении премьер-министра Индии Нарендры Моди на предстоящий саммит «Большой семёрки» (G7). Мероприятие состоится в июне во французском городе Эвиан. Макрон пояснил, что приглашение связано с тем, что Индия в этом году председательствует в БРИКС, а Франция — в G7.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше