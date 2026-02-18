Макрон проигнорировал жену при выходе из самолёта и оказался в центре скандала. Видео © X / f_philippot.
Видео инцидента опубликовал в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. На кадрах, снятых в аэропорту, заметно, как президент проходит мимо ожидающей его жены, даже не взглянув в её сторону и при этом зачем-то потирая нос. Брижит пришлось стоять на месте, пока муж не спохватился и не вернулся, чтобы взять её под руку.
«Но что же там, чёрт возьми, произошло?!» — подписал ролик Филиппо, сопроводив его негодующим смайликом.
Ранее Макрон объявил о приглашении премьер-министра Индии Нарендры Моди на предстоящий саммит «Большой семёрки» (G7). Мероприятие состоится в июне во французском городе Эвиан. Макрон пояснил, что приглашение связано с тем, что Индия в этом году председательствует в БРИКС, а Франция — в G7.
