Макрон проигнорировал жену при выходе из самолёта и оказался в центре скандала

Видео инцидента опубликовал в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. На кадрах, снятых в аэропорту, заметно, как президент проходит мимо ожидающей его жены, даже не взглянув в её сторону и при этом зачем-то потирая нос. Брижит пришлось стоять на месте, пока муж не спохватился и не вернулся, чтобы взять её под руку.