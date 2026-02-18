TMZ: актёр Шайа Лабаф арестован за драку у бара в Новом Орлеане

Американский актёр Шайа Лабаф арестован за драку у бара в Новом Орлеане, пишет TMZ.
«Согласно судебным документам, он был арестован и ему предъявлены два обвинения в нанесении лёгких телесных повреждений», — говорится в публикации.
По словам очевидцев, Лабаф по какой-то причине был выведен из бара персоналом. После этого на улице завязалась потасовка. На место прибыли парамедики.
Ранее актёра и сценариста Джереми О. Харриса, известного по роли Грегори Эллиота Дюпре в сериале «Эмили в Париже», арестовали в Японии.