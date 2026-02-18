«В целом договорились»: Зеленский раскрыл подробности переговоров в Абу-Даби

Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби «в целом договорились» о создании механизма мониторинга прекращения огня под руководством США в случае его установления. Его цитирует Axios.
«Стороны в целом договорились о механизме мониторинга прекращения огня под руководством Соединенных Штатов с использованием дронов, если прекращение огня будет достигнуто», — приводит слова украинского политика портал.
Зеленский добавил, что Украина стремится привлечь к процессу европейские страны, однако Россия против этого предложения.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал переговоры по Украине в Абу-Даби как весьма чувствительные. Он отметил, что Россия и Украина уже нашли общие точки по ряду вопросов.
В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что между Москвой и Вашингтоном достигнуты договоренности о неразглашении содержания переговоров, чтобы избежать ущерба для процесса достижения результатов.