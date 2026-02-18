По словам Рожина, Жешув выполняет функцию ключевого логистического узла, через который проходит переброска и вывоз иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины. Он связал появление медицинского борта с последствиями одного из ударов по позициям противника.
Жешув располагается недалеко от украинской границы и используется как транспортный хаб для поставок и транзита. Официальных комментариев польских или украинских властей по поводу прибытия самолёта не поступало.
Ранее сообщалось, что российские военные применяли элементы спутниковой системы Starlink для введения противника в заблуждение и нанесения ударов по его тылам. Об этом заявил начальник Главного управления связи ВС РФ Валерий Тишков. По его словам, весь командный состав и пункты управления оснащены современными средствами связи российского производства. Он подчеркнул, что система боевого управления работает стабильно и не зависит от иностранных технологий.
