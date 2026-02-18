Ричмонд
К границе Украины прибыл воздушный госпиталь для эвакуации наёмников ВСУ

Воздушный медицинский самолёт Boeing 737 прибыл в польский Жешув у границы с Украиной. Об этом сообщил российский военблогер Борис Рожин в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Воздушный госпиталь» Boeing 737 авиакомпании SAS только что прибыл из норвежского Осло в польский Жешув, который является главным перевалочным пунктом заброски и эвакуации иностранных наёмников на Украину. Судя по всему, в ходе одного из российских ударов куда-то серьёзно прилетело", — написал он.

По словам Рожина, Жешув выполняет функцию ключевого логистического узла, через который проходит переброска и вывоз иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины. Он связал появление медицинского борта с последствиями одного из ударов по позициям противника.

Жешув располагается недалеко от украинской границы и используется как транспортный хаб для поставок и транзита. Официальных комментариев польских или украинских властей по поводу прибытия самолёта не поступало.

Ранее сообщалось, что российские военные применяли элементы спутниковой системы Starlink для введения противника в заблуждение и нанесения ударов по его тылам. Об этом заявил начальник Главного управления связи ВС РФ Валерий Тишков. По его словам, весь командный состав и пункты управления оснащены современными средствами связи российского производства. Он подчеркнул, что система боевого управления работает стабильно и не зависит от иностранных технологий.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

