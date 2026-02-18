Переговоры в Женеве по Украине могли «застопориться», пишут СМИ

Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве
«Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили мне, что сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе “застопорились”. По словам источников, причиной стали позиции, представленные новым главным российским переговорщиком Владимиром Мединским», — написал корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.
Журналист не уточнил, о каких именно позициях идет речь и какова была реакция американской и украинской сторон.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица. Со стороны США в переговорах принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
Ранее первый и второй раунды переговоров с участием делегаций России, США и Украины прошли в Абу-Даби