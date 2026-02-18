Переговоры в Женеве по Украине могли «застопориться», пишут СМИ

Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве 17—18 февраля . Источник РИА Новости в переговорной группе сообщал, что переговоры в Женеве по украинскому урегулированию в первый день длились шесть часов, они были очень напряжёнными, стороны договорились в среду продолжить контакты.