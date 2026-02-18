В Николаеве и Харькове раздались взрывы

В Николаеве и Харькове на Украине раздались взрывы. Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».
Подробности не приводятся. В настоящее время в Харьковской и Николаевской областях, а также в ряде других регионов Украины звучит воздушная тревога.
В ночь на 17 февраля сообщалось о взрывах в Днепропетровске и Кропивницком (бывшем Кировограде).
В российском Минобороны подчёркивали, что удары по целям ВСУ наносятся в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты в России.