В Николаеве и Харькове раздались взрывы

В Николаеве и Харькове на Украине раздались взрывы. Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

Подробности не приводятся. В настоящее время в Харьковской и Николаевской областях, а также в ряде других регионов Украины звучит воздушная тревога.

В ночь на 17 февраля сообщалось о взрывах в Днепропетровске и Кропивницком (бывшем Кировограде).

В российском Минобороны подчёркивали, что удары по целям ВСУ наносятся в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты в России.