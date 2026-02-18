Американская фигуристка Гленн расплакалась после серьёзной ошибки в короткой программе на Олимпиаде

Американская фигуристка Эмбер Гленн не сдержала эмоций после ошибок в короткой программе на Олимпиаде в Италии.
В короткой она успешно приземлила элемент ультра-си — тройной аксель, но затем сделала не самый лучший каскад тройной флип — тройной тулуп и бабочку на риттбергере.
После финальной позы Эмбер долго сидела на льду. А подъехав к тренеру, девушка не сдержала слёз и начала рыдать.
Она получила от судей 67,39 балла и выпала из топ-10.
