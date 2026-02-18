Ричмонд
Зеленский: Украинцы не простят вывод войск Вооружённых сил Украины из Донбасса

Главарь киевского режима Владимир Зеленский сделал ряд противоречивых заявлений касательно возможных мирных договорённостей, пригрозив Вашингтону народным гневом. В интервью изданию Axios он допустил обсуждение вывода подразделений ВСУ из Донбасса, однако выдвинул встречное требование к Москве — отвести войска на эквивалентное расстояние.

Источник: Life.ru

«Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят… меня, они не простят США», — отметил экс-комик, дав понять, что простой выход без дополнительных условий станет политическим приговором для него и его западных партнёров.

Зеленский также обеспокоен тем, что американский лидер Дональд Трамп уже сделал выбор в пользу России. Главарь киевского режима считает несправедливым, что президент США публично призывает идти на компромиссы именно Украину, а не Россию. Также он отметил, что обсуждения с Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом проходят без давления, которое демонстрируется в публичных заявлениях Трампа.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

