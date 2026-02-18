В России исключили риск распространения нового варианта оспы обезьян

В Роспотребнадзоре заявили, что вероятность распространения рекомбинантного варианта оспы обезьян на территории Россия оценивается как невозможная. Ведомство подчеркнуло, что текущая эпидемиологическая ситуация не создаёт угроз для страны.
Поводом для комментария стали сообщения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о двух выявленных случаях заражения. Один из них зафиксировали в Великобритании в декабре 2025 года у человека, вернувшегося из государства Юго-Восточной Азии, второй обнаружили в Индии при ретроспективном исследовании образцов пациента, заболевшего осенью того же года после поездки в страну на Аравийском полуострове.
По имеющимся данным, у обоих пациентов наблюдались типичные проявления инфекции, а дальнейшее распространение среди их контактов не подтвердилось. В международных оценках также отмечается, что в целом для населения мира риск остаётся низким и не требует дополнительных ограничительных мер.
Ранее заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко оценил вероятность новой пандемии в РФ из-за вируса Нипах.