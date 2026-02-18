В России исключили риск распространения нового варианта оспы обезьян

Поводом для комментария стали сообщения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о двух выявленных случаях заражения. Один из них зафиксировали в Великобритании в декабре 2025 года у человека, вернувшегося из государства Юго-Восточной Азии, второй обнаружили в Индии при ретроспективном исследовании образцов пациента, заболевшего осенью того же года после поездки в страну на Аравийском полуострове.