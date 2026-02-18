Ричмонд
Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпийских играх

Российская фигуристка Аделия Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпийских играх в Италии.

Российская фигуристка Аделия Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпийских играх в Италии.

В прокате она сделала двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп. За выступление фигуристка получила 72,89 балла.

Первое место занимает японка Ами Накаи, которая в короткой успешно приземлила тройной аксель. Её результат — 78,71.

На втором месте её соотечественница Каори Сакамото, без ошибок выполнившая свою программу. Судьи дали ей 77,23 балла.

Замыкает тройку лидеров американка Алиса Лью. В короткой она продемонстрировала каскад тройной лутц + тройной риттбергер (76,59).

На четвёртой позиции идёт ещё одна представительница Японии — Монэ Тиба (74,00).

Ранее Алексей Ягудин высказался о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде.