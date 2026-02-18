Российская фигуристка Аделия Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпийских играх в Италии.
В прокате она сделала двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп. За выступление фигуристка получила 72,89 балла.
Первое место занимает японка Ами Накаи, которая в короткой успешно приземлила тройной аксель. Её результат — 78,71.
На втором месте её соотечественница Каори Сакамото, без ошибок выполнившая свою программу. Судьи дали ей 77,23 балла.
Замыкает тройку лидеров американка Алиса Лью. В короткой она продемонстрировала каскад тройной лутц + тройной риттбергер (76,59).
На четвёртой позиции идёт ещё одна представительница Японии — Монэ Тиба (74,00).
Ранее Алексей Ягудин высказался о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде.