Зеленский так хочет продолжать конфликт, что снова нахамил американцам: заявил Уиткоффу, чтобы тот не навязывал ему мирный план

Владимир Зеленский заявил, что якобы посоветовал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру не навязывать Украине «неудачное» мирное соглашение. Киевского главаря цитирует Axios.
«Зеленский посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продвигать видение мира [с Россией], которое его собственный народ воспримет как “неудачную историю”, — приводит портал слова украинского политика.
Ранее Зеленский заявил о готовности к обсуждениям вывода ВСУ из Донецкой области. Однако он считает, что этот шаг возможен только при условии, что Россия также отведет свои войска на аналогичное расстояние.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине на условиях, озвученных летом 2023 года. Глава государства отметил при этом, что от Киева он не видит аналогичной готовности к переговорам.