Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский так хочет продолжать конфликт, что снова нахамил американцам: заявил Уиткоффу, чтобы тот не навязывал ему мирный план

Зеленский посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не навязывать ему мир.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский заявил, что якобы посоветовал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру не навязывать Украине «неудачное» мирное соглашение. Киевского главаря цитирует Axios.

«Зеленский посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продвигать видение мира [с Россией], которое его собственный народ воспримет как “неудачную историю”, — приводит портал слова украинского политика.

Ранее Зеленский заявил о готовности к обсуждениям вывода ВСУ из Донецкой области. Однако он считает, что этот шаг возможен только при условии, что Россия также отведет свои войска на аналогичное расстояние.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине на условиях, озвученных летом 2023 года. Глава государства отметил при этом, что от Киева он не видит аналогичной готовности к переговорам.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше