Российская фигуристка Аделия Петросян выступит в последней разминке в произвольной программе на Олимпийских играх в Италии.
В короткой она сделала двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп. За выступление фигуристка получила 72,89 балла.
По итогам короткой программы россиянка заняла пятое место и попала в сильнейшую разминку.
Первое место занимает японка Ами Накаи, которая в короткой успешно приземлила тройной аксель. Её результат — 78,71.
На втором месте её соотечественница Каори Сакамото, без ошибок выполнившая свою программу. Судьи дали ей 77,23 балла.
Замыкает тройку лидеров американка Алиса Лью. В короткой она продемонстрировала каскад тройной лутц — тройной риттбергер (76,59).
Произвольные программы девушки представят 19 февраля.
Ранее Алексей Ягудин высказался о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде.