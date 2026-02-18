Ричмонд
Петросян выступит в последней разминке в произвольной программе на Олимпийских играх

В короткой она сделала двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп. За выступление фигуристка получила 72,89 балла.

По итогам короткой программы россиянка заняла пятое место и попала в сильнейшую разминку.

Первое место занимает японка Ами Накаи, которая в короткой успешно приземлила тройной аксель. Её результат — 78,71.

На втором месте её соотечественница Каори Сакамото, без ошибок выполнившая свою программу. Судьи дали ей 77,23 балла.

Замыкает тройку лидеров американка Алиса Лью. В короткой она продемонстрировала каскад тройной лутц — тройной риттбергер (76,59).

Произвольные программы девушки представят 19 февраля.

Ранее Алексей Ягудин высказался о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде.