Зеленский: Россия и Украина в целом договорились о мониторинге прекращения огня

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на переговорах по украинскому конфликту в Абу-Даби стороны сумели достичь предварительного согласия относительно контроля за соблюдением прекращения огня под руководством США. Об этом он рассказал в интервью Axios.

Источник: Life.ru

«По его словам, стороны в основном согласились с механизмом под руководством США по мониторингу прекращения огня с помощью дронов, если оно будет достигнуто», — отмечает издание.

По информации портала, Киев намерен привлечь к наблюдению европейские страны, но российская сторона на это не согласна.

Ранее Зеленский выразил опасение, что американский президент Дональд Трамп уже сделал выбор в пользу России, так как республиканец уже дважды подчеркнул, что ответственность за уступки лежит на Киеве. Он надеется, что это «всего лишь тактика, а не решение». Кроме того, экс-комик назвал несправедливым отношение хозяина Белого дома.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

