Зеленский: Россия и Украина в целом договорились о мониторинге прекращения огня

«По его словам, стороны в основном согласились с механизмом под руководством США по мониторингу прекращения огня с помощью дронов, если оно будет достигнуто», — отмечает издание.
По информации портала, Киев намерен привлечь к наблюдению европейские страны, но российская сторона на это не согласна.
Ранее Зеленский выразил опасение, что американский президент Дональд Трамп уже сделал выбор в пользу России, так как республиканец уже дважды подчеркнул, что ответственность за уступки лежит на Киеве. Он надеется, что это «всего лишь тактика, а не решение». Кроме того, экс-комик назвал несправедливым отношение хозяина Белого дома.
