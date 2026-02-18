Вэнс: США могут применить военную силу против Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон рассматривает возможность применения военной силы, если переговорный процесс с Ираном не даст результатов. По его словам, у американской администрации имеется широкий спектр инструментов для реагирования на развитие ситуации.
Политик отметил, что у президента Дональда Трампа есть как военные, так и дипломатические рычаги влияния. Он подчеркнул, что руководство страны готово использовать мощный потенциал вооружённых сил при необходимости, но при этом делает ставку и на работу дипломатической команды, стремясь урегулировать разногласия мирным путём.
Вэнс добавил, что окончательное решение о дальнейших шагах будет приниматься президентом в зависимости от того, как будут развиваться переговоры. Американская сторона надеется на дипломатическое урегулирование, однако допускает более жёсткие меры, если диалог зайдёт в тупик.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи решительно отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа, которые были направлены в адрес Исламской Республики.