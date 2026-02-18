Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: США могут применить военную силу против Ирана

Вэнс сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность применения военной силы, если переговорный процесс с Ираном не даст результатов.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон рассматривает возможность применения военной силы, если переговорный процесс с Ираном не даст результатов. По его словам, у американской администрации имеется широкий спектр инструментов для реагирования на развитие ситуации.

Политик отметил, что у президента Дональда Трампа есть как военные, так и дипломатические рычаги влияния. Он подчеркнул, что руководство страны готово использовать мощный потенциал вооружённых сил при необходимости, но при этом делает ставку и на работу дипломатической команды, стремясь урегулировать разногласия мирным путём.

Вэнс добавил, что окончательное решение о дальнейших шагах будет приниматься президентом в зависимости от того, как будут развиваться переговоры. Американская сторона надеется на дипломатическое урегулирование, однако допускает более жёсткие меры, если диалог зайдёт в тупик.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи решительно отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа, которые были направлены в адрес Исламской Республики.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше