Минск решил выйти из протокола о взаимодействии таможенных органов СНГ

Белоруссия вышла из протокола о взаимодействии таможенных органов СНГ.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 18 фев — РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин подписал постановление правительства о выходе Государственного таможенного комитета республики из протокола о взаимодействии таможенных органов государств — участников СНГ.

«Согласиться с предложением Государственного таможенного комитета, согласованным с министерством иностранных дел и министерством юстиции, о выходе Государственного таможенного комитета из Протокола о взаимодействии таможенных органов государств — участников Содружества Независимых Государств при осуществлении пост-таможенного контроля, подписанного в городе Петропавловске-Камчатском 5 сентября 2012 года», — говорится в документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

Постановление предписывает белорусскому МИД направить уведомление о выходе таможенного комитета из протокола.

Основные положения постановления вступили в силу со дня его принятия — 16 февраля.