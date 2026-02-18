Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ будет требовать от НАТО на бумаге отказаться от расширения

Россия будет требовать от НАТО юридически закрепить пункт о нерасширении на восток, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Бельгии.

Источник: Reuters

«Российская Федерация будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей на бумаге, включая отмену решений Бухарестского саммита, потому что все данные самими же натовцами в прошлом устные обещания о нерасширении блока были в удобный для них момент забыты и проигнорированы», — заявили в посольстве.

Дипломаты напомнили, как еще во время подготовки Договора об окончательном урегулировании германского вопроса лидеры ключевых стран — членов альянса заверяли руководителей Советского Союза, что у НАТО нет планов расширения на восток после вывода советских войск с территории Германии. Документальные подтверждения таких заверений содержатся в архивах соответствующих государств, но на Западе они намеренно не публикуются.

В декабре 2021 года Москва передала Вашингтону и его союзникам проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, где одним из пунктов было требование о нерасширении военного альянса.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше