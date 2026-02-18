Зеленский признался, что Уиткофф и Кушнер определили для него ориентир

Ранее Владимир Зеленский выражал обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может занять позицию, предполагающую уступки со стороны Киева. Он отмечал, что рассчитывает на то, что подобные заявления являются элементом переговорной тактики. Экс-комик указывал, что считает несправедливым публичный акцент на необходимости компромиссов именно со стороны Украины. При этом он благодарил американскую администрацию за усилия по организации диалога.