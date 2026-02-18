«Зеленский заявил, что американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сказали ему, что Россия действительно хочет завершить конфликт и что ему следует координироваться с собственной переговорной группой, исходя из этого, накануне переговоров», — сообщает портал.
По словам Зеленского, соответствующие сигналы он получил во время встречи со специальным представителем американского лидера Стивеном Уиткоффом. Также, как уточняет издание, в обсуждении участвовал Джаред Кушнер. Главарь киевского режима отметил, что относится к подобной оценке с осторожностью и не считает такой сценарий очевидным.
Он выразил надежду, что заявления о возможных уступках со стороны Киева являются частью тактической линии Вашингтона, а окончательные решения не приняты. Дополнительных подробностей Зеленский не привёл.
Ранее Владимир Зеленский выражал обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может занять позицию, предполагающую уступки со стороны Киева. Он отмечал, что рассчитывает на то, что подобные заявления являются элементом переговорной тактики. Экс-комик указывал, что считает несправедливым публичный акцент на необходимости компромиссов именно со стороны Украины. При этом он благодарил американскую администрацию за усилия по организации диалога.
