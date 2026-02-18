Генконсульство в Хургаде дало советы российским туристам на период Рамадана

Кроме того, генконсульство добавило, что при планировании отдыха в Египте в Рамадан лучше воздержаться от развлечений, зависящих от человеческого фактора, с повышенным риском нарушения техники безопасности, напомнив, что в марте 2025 года (на последней неделе поста) из-за халатности со стороны капитана судна произошло затопление экскурсионной подводной лодки, в результате которого погибло семеро российских граждан, в том числе трое несовершеннолетних.