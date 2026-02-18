Денис Майданов отметил 50-летие на сцене Кремля

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Народный артист России Денис Майданов отметил свое 50-летие на сцене Государственного Кремлевского дворца во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
«Главная цель — это, прежде всего, быть нужным людям. Артиста без зрителей не бывает. Только зритель выносит вердикт: быть этому артисту артистом, и тем более — народным. Сегодня — и в день своего 50-летия, и в день указа президента о присвоении звания народного артиста РФ — я хочу, прежде всего, поблагодарить страну. Спасибо за то, что приняли меня в то время, когда я появился на сцене. Спасибо всем, кто примкнул недавно, тем, которые до сих пор только открывают Дениса Майданова», — сказал он журналистам.
Так, праздничный концерт открылся песней «Я голосую за жизнь», которую Майданов исполнил вместе с всероссийским сводным хором Первых и детским музыкальным театром «Домисолька». Певец исполнил свои песни «Молодость моя», «Время — наркотик», «Вечная любовь», «Пролетая над нами», «Оранжевое солнце».
Дуэтом с народным артистом России Николаем Басковым юбиляр спел композицию «Рядом с тобой», а вместе с Хором Турецкого — «Территория сердца». Песню «Малая Родина» Майданов исполнил вместе с народным артистом РСФСР Львом Лещенко, а композицию «Бывший подъесаул» — с народным артистом РФ Олегом Газмановым, заслуженными артистами России Александром Маршалом и Сергеем Войтенко.
Кроме того, в этот вечер на сцену вышли Александра Воробьева, народный артист РФ Михаил Шуфутинский, Денис Клявер, Елена Север, хор Пятницкого, народные артисты РФ Александр Буйнов, Лариса Долина и Диана Гурцкая, Джанго и другие.
Также праздник с Майдановым разделила его семья: с супругой певец исполнил песню «Верность», а с дочерью — «Давай, включай нашу!».
В завершение концерта прозвучали композиции «Полтос», «Мы вместе» и «36,6».