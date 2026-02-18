Петросян — третья по оценке за технику в короткой программе на Играх

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла третье место по технической оценке в короткой программе на Олимпиаде.
В прокате она сделала двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп. За выступление фигуристка получила 72,89 балла.
Её оценка за технику — 40,44 балла. Выше неё по этому показателю только американка Алиса Лью (41,34) и японка Ами Накаи (45,02).
По итогам короткой программы Петросян заняла пятое место.
Произвольные программы девушки представят 19 февраля.
Ранее сообщалось, что Петросян выступит в последней разминке в произвольной программе на Олимпийскиих играх.