Посольство РФ в Бельгии: РФ хочет фиксации договоренностей о нерасширении НАТО

Немногим ранее российский глава, касаясь темы взаимодействия с НАТО, обратил внимание на опыт переговоров о возможном вступлении СССР, а позже России в альянс. Как отметил президент, уже тогда стало очевидно: Москву в блоке не ждут, а любые достигнутые договоренности попросту игнорируются.