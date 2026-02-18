Посольство РФ в Бельгии: РФ хочет фиксации договоренностей о нерасширении НАТО

Москва будет добиваться юридического закрепления обязательств по нерасширению НАТО. Причина — прежние устные заверения альянса по этому вопросу были проигнорированы, сообщили в посольстве РФ в Бельгии.
«Российская Федерация будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей “на бумаге”», — рассказал источник для «Известий».
Об этом ранее говорил и президент РФ Владимир Путин. По его словам, НАТО неоднократно игнорировала призывы РФ не расширяться на восток. В итоге, как подчеркнул Путин, произошло целых шесть волн расширения блока.
Немногим ранее российский глава, касаясь темы взаимодействия с НАТО, обратил внимание на опыт переговоров о возможном вступлении СССР, а позже России в альянс. Как отметил президент, уже тогда стало очевидно: Москву в блоке не ждут, а любые достигнутые договоренности попросту игнорируются.