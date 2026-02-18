Макрон забыл о своей жене при выходе из самолета в Индии

Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно быстро отошел от своей жены Брижит во время выхода из самолета в Индии. Сцена была запечатлена в прямом эфире телеканалом BFM2.
На видео видно, как при открытии двери самолета Макрон быстро направился внутрь, оставив супругу позади. Брижит на мгновение осталась в растерянности.
Сначала первая леди Франции посмотрела на мужа, а затем обратилась с вопросом к членам экипажа. Вскоре Макрон вернулся, подставив локоть, чтобы помочь Брижит.
Ситуацию заметил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик поинтересовался, что же произошло между супругами.
Ранее KP.RU писал, что Эммануэль Макрон после приземления во Вьетнаме оказался в неловкой ситуации. Во время выхода из самолета глава Франции неожиданно получил в лицо от своей жены Брижит.