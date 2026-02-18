Число задержанных поездов «Таврия» в сообщении с Крымом возросло до десяти после перекрытия движения по Крымскому мосту.
Об этом рассказали в компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).
Речь идёт о поездах, следующих из Симферополя и Севастополя в Москву, Санкт-Петербург и Кисловодск. Максимальное время задержки составляет 11 часов.
Кроме того, на 6,5 часа задерживается поезд из Адлера в Симферополь.
Ранее в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) сообщили о существенных сбоях в расписании пассажирских составов, вызванных временной остановкой движения по Крымскому мосту.
Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше