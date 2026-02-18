Ричмонд
Число задержанных поездов «Таврия» в сообщении с Крымом возросло до десяти

Об этом рассказали в компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

Речь идёт о поездах, следующих из Симферополя и Севастополя в Москву, Санкт-Петербург и Кисловодск. Максимальное время задержки составляет 11 часов.

Кроме того, на 6,5 часа задерживается поезд из Адлера в Симферополь.

Ранее в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) сообщили о существенных сбоях в расписании пассажирских составов, вызванных временной остановкой движения по Крымскому мосту.

