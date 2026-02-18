ПСЖ с Сафоновым победил «Монако» Головина в стыковом матче Лиги чемпионов

ПСЖ победил «Монако» в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе победителей забили Дезире Дуэ, оформивший дубль (29-я, 67-я минуты), и Ашраф Хакими (41-я).
У «Монако» отличился Фалорин Балогун (первая, 18-я). Отметим, что голевую передачу в моменте с первым голом сделал Александр Головин.
Но при этом в начале второго тайма монегаски остались в меньшинстве после удаления россиянина с поля за фол.
В других матчах «Боруссия» обыграла «Атланту» (2:0), а «Реал» с минимальным счётом победил «Бенфику» (1:0).
Ранее матч «Бенфика» — «Реал» в ЛЧ был приостановлен из-за расистских выкриков в адрес Винисиуса.