ПСЖ с Сафоновым победил «Монако» Головина в стыковом матче Лиги чемпионов

ПСЖ победил «Монако» в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов.

ПСЖ победил «Монако» в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей забили Дезире Дуэ, оформивший дубль (29-я, 67-я минуты), и Ашраф Хакими (41-я).

У «Монако» отличился Фалорин Балогун (первая, 18-я). Отметим, что голевую передачу в моменте с первым голом сделал Александр Головин.

Но при этом в начале второго тайма монегаски остались в меньшинстве после удаления россиянина с поля за фол.

В других матчах «Боруссия» обыграла «Атланту» (2:0), а «Реал» с минимальным счётом победил «Бенфику» (1:0).

Ранее матч «Бенфика» — «Реал» в ЛЧ был приостановлен из-за расистских выкриков в адрес Винисиуса.