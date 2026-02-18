Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу, есть повреждения

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны украинских войск, есть повреждения.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Есть повреждения объектов инфраструктуры. Их масштаб будет окончательно ясен в светлое время суток», — написал он в Telegram-канале.
В Белгороде из-за падения фрагментов сбитых воздушных целей загорелась кровля многоквартирного дома. Пожар потушен.
Кроме того, в селе Таврово Белгородского округа повреждено остекление коммерческого объекта.
Ликвидация последствий обстрела продолжается. Пострадавших нет.
Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над регионами страны.