Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу, есть повреждения

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны украинских войск, есть повреждения.

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны украинских войск, есть повреждения.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть повреждения объектов инфраструктуры. Их масштаб будет окончательно ясен в светлое время суток», — написал он в Telegram-канале.

В Белгороде из-за падения фрагментов сбитых воздушных целей загорелась кровля многоквартирного дома. Пожар потушен.

Кроме того, в селе Таврово Белгородского округа повреждено остекление коммерческого объекта.

Ликвидация последствий обстрела продолжается. Пострадавших нет.

Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над регионами страны.

