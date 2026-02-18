Стало известно время выхода Петросян на лёд в произвольной программе на ОИ

Опубликован стартовый лист одиночниц на произвольную программу на Олимпийских играх в Италии.
В короткой программе Петросян сделала двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп. За выступление фигуристка получила 72,89 балла. Аделия занимает пятое место перед произвольной программой.
Она попала в сильнейшую разминку и выйдет на лёд в 00:16 мск.
Произвольные программы девушки представят 19 февраля.
Ранее сообщалось, что Петросян — третья по оценке за технику в короткой программе на Играх.