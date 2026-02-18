Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно время выхода Петросян на лёд в произвольной программе на ОИ

Опубликован стартовый лист одиночниц на произвольную программу на Олимпийских играх в Италии.

Опубликован стартовый лист одиночниц на произвольную программу на Олимпийских играх в Италии.

В короткой программе Петросян сделала двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп. За выступление фигуристка получила 72,89 балла. Аделия занимает пятое место перед произвольной программой.

Она попала в сильнейшую разминку и выйдет на лёд в 00:16 мск.

Произвольные программы девушки представят 19 февраля.

Ранее сообщалось, что Петросян — третья по оценке за технику в короткой программе на Играх.