Американский судья поставил Петросян на 11-е место в короткой программе на Играх

Американский судья Кевин Розенштайн поставил низкие оценки российской фигуристке Аделии Петросян за короткую программу на Олимпиаде в Италии.
В короткой программе Петросян сделала двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп.
За выступление фигуристка получила 72,89 балла. Аделия занимает пятое место перед произвольной программой.
После выступления появились данные о том, какие оценки ставили арбитры. Розенштайн поставил россиянке 67,26 балла, что эквивалентно 11-му месту.
Отметим, что остальные судьи оказались с ним не согласны и ставили оценки, близкие к её итоговому результату.
Ранее стало известно время выхода Петросян на лёд в произвольной программе на ОИ.